Двоих пациентов с оспой обезьян госпитализировали в Домодедово

В Домодедовскую больницу госпитализировали двух мужчин с оспой обезьян. Информацию подтвердили в медучреждении, передает РИА Новости .

Ранее о пациентах с высокой температурой сообщалось в соцсетях, позже данные официально подтвердили. Это не первые случаи: в начале месяца в ту же больницу поступали еще три пациента, двоих из них уже выписали.

Также в феврале случаи заболевания фиксировали в Санкт-Петербурге — у туристов, вернувшихся из Таиланда. Тогда ситуацию взяли под контроль и провели противоэпидемические мероприятия.

По данным специалистов, основной путь передачи оспы обезьян — тесный физический контакт. На границе действует усиленный санитарный контроль.

Наибольшее распространение заболевание по-прежнему имеет в странах Африки, где за год зарегистрированы десятки тысяч случаев заражения.

