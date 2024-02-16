Двухлетнего мальчика с 3-литровой опухолью в брюшной полости спасли врачи в Подмосковье

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали двухлетнего мальчика. Ребенок поступил в больницу с жалобами на увеличение размера живота, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования врачи выявили у мальчика огромную лимфангиому брюшной полости, из-за которой внутри скопилось около трех литров жидкости.

«Мы приняли решение о проведении малоинвазивного лапароскопического вмешательства. Во время операции мы удалили опухоль, занимавшую две трети живота. Образование было настолько огромным, что сдавливало соседние органы», — рассказал заведующий отделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили новую меру поддержки медиков.