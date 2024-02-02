Двухлетнюю девочку с кистой в кишечнике экстренно прооперировали в Подмосковье

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали двухлетнюю девочку с редким заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

У новорожденной обнаружили кисту в области перехода подвздошной кишки в толстую. По словам матери, в последнее время малышка вела себя беспокойно, а ее стул содержал слизь и кровь.

Как рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили, врачи приняли решение провести комбинированную операцию с использованием миниинвазивных методик.

«Участок кишки с кистой был удален, а затем произведена реконструкция и соединение двух разделенных участков кишки. Это позволило нам восстановить нормальную функцию пищеварительной системы», — подчеркнул хирург.

Реабилитация прошла успешно. Со временем у девочки практически не останется видимых швов после операции. В настоящее время ребенка уже выписали под амбулаторное наблюдение.

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