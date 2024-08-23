Двухлитровую опухоль яичника удалили пенсионерке подмосковные врачи

Женщина поступила к медикам с жалобами на сильные боли в области живота. Выяснилось, что пенсионерка знала о наличии опухоли, но не обращалась за помощью.

Врачи провели дополнительную диагностику и купировали болевой синдром. Также были выявлены сопутствующие заболевания — мерцательная аритмия и вторичная легочная гипертензия, которые не позволили сразу провести операцию.

«Мы провели коррекционную терапию и стабилизировали состояние женщины. После этого мы провели успешное оперативное вмешательство и удалили опухоль объемом порядка двух литров», — рассказал исполняющий обязанности главврача по медицинской части Дмитрий Бурдин.

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