Дыхательная недостаточность, ожоги, травмы: раскрыты главные опасности вейпов и электронных сигарет
Врач Поликарпов рассказал, какие опасные вещества содержат электронные сигареты
Фото: [freepik.com]
Сегодня отмечается Международный день отказа от курения. В этот день медики по всему миру проводят лекции и выступают с докладами на тему опасности курения для здоровья человека.
Главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов рассказал о вреде курения обычных и электронных сигарет, а также вейпов, и напомнил, почему стоит избавиться от этой вредной привычки.
Никотин и химические добавки
Врач пожаловался, что несмотря на все предостережения, люди не воспринимают всерьез сведения об опасности сигарет.
«О вреде курения табака сказано много. Эта вредная привычка приводит к повышению риска рака, атеросклероза сосудов и бронхиальной астмы. В 17% случаев курение приводит к преждевременной смерти. Электронные сигареты и вейпы грозят не менее тяжелыми последствиями», — отметил Поликарпов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт пояснил, что жидкости для вейпов и электронные сигареты также содержат никотин, но в них встречаются и другие опасные для здоровья добавки.
«Среди веществ, которые содержатся в вейпах, называют пропиленгликоль, глицерин, диацетил и ароматические добавки. Последние маскируют запах никотина и приводят к более частому курению, что в перспективе вредит здоровью еще больше, чем сигареты», — предупредил собеседник.
Тяжелые металлы
Медик предостерег от курения вейпов и электронных сигарет из-за проблемы, которая грозит серьезными последствиями для организма.
Фото: [freepik.com]
«При курении вейпов в организм попадают ионы тяжелых металлов. Это приводит к многосторонним проблемам с легкими: проявляется одышка, кашель, боль в груди и дыхательная недостаточность», — подчеркнул врач.
Поликарпов напомнил, что курильщики вредят не только себе, но и окружающим, потому что никотин выделяется в окружающую среду.
«Кроме того, важно принимать во внимание, что вейпы и электронные сигареты — это технические устройства, которые бывают неисправны, и поэтому приводят к ожогам и физическим травмам», — добавил эксперт.
Ранее главный нарколог Подмосковья развеял миф о безвредности вейпов.