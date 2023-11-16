Дыхательная недостаточность, ожоги, травмы: раскрыты главные опасности вейпов и электронных сигарет

Сегодня отмечается Международный день отказа от курения. В этот день медики по всему миру проводят лекции и выступают с докладами на тему опасности курения для здоровья человека.

Главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов рассказал о вреде курения обычных и электронных сигарет, а также вейпов, и напомнил, почему стоит избавиться от этой вредной привычки.

Никотин и химические добавки

Врач пожаловался, что несмотря на все предостережения, люди не воспринимают всерьез сведения об опасности сигарет.

«О вреде курения табака сказано много. Эта вредная привычка приводит к повышению риска рака, атеросклероза сосудов и бронхиальной астмы. В 17% случаев курение приводит к преждевременной смерти. Электронные сигареты и вейпы грозят не менее тяжелыми последствиями», — отметил Поликарпов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт пояснил, что жидкости для вейпов и электронные сигареты также содержат никотин, но в них встречаются и другие опасные для здоровья добавки.

«Среди веществ, которые содержатся в вейпах, называют пропиленгликоль, глицерин, диацетил и ароматические добавки. Последние маскируют запах никотина и приводят к более частому курению, что в перспективе вредит здоровью еще больше, чем сигареты», — предупредил собеседник.

Тяжелые металлы

Медик предостерег от курения вейпов и электронных сигарет из-за проблемы, которая грозит серьезными последствиями для организма.

Фото: [ freepik.com ]

«При курении вейпов в организм попадают ионы тяжелых металлов. Это приводит к многосторонним проблемам с легкими: проявляется одышка, кашель, боль в груди и дыхательная недостаточность», — подчеркнул врач.

Поликарпов напомнил, что курильщики вредят не только себе, но и окружающим, потому что никотин выделяется в окружающую среду.

«Кроме того, важно принимать во внимание, что вейпы и электронные сигареты — это технические устройства, которые бывают неисправны, и поэтому приводят к ожогам и физическим травмам», — добавил эксперт.

Ранее главный нарколог Подмосковья развеял миф о безвредности вейпов.