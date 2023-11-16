Главный нарколог Подмосковья развеял миф о безвредности вейпов

Мнение о том, что вейпы и другие электронные устройства являются менее вредными, чем сигареты, является мифом. Об этом в День борьбы с курением рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

По его словам, данные устройства больше всего нацелены на молодежную аудиторию. Врач перечислил три основных момента, которые нужно помнить о вейпах.

«Во-первых, они также вредны для организма, как и обычные сигареты. Ведь в них содержится никотин, который и вызывает зависимость. Кроме этого, жидкости для вейпов содержат огромное количество химических веществ, которые оказывают негативное воздействие на весь организм», — отметил нарколог.

Кроме того, данные гаджеты не помогут бросить курить, как думают многие, продолжил Холдин. Напротив, такой метод может заставить человека употреблять никотин в еще больших количествах. Еще один важный момент, на который обратил внимание эксперт, на сегодняшний день ни один специалист не может оценить, что будет с курильщиком вейпов через 5, 10 или 15 лет. Врач также напомнил, что жители региона могут обратиться в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера, где им помогут справиться с зависимостью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.