Врач назвал допустимую дозу алкоголя на Новый год

Названа условно допустимая доза крепкого алкоголя для человека. В интервью РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев назвал его количество в пределах 50-70 грамм.

При этом специалист подчеркнул, что даже такой объем увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и печень. По словам врача, современная наука и многочисленные исследования доказывают, что безопасных доз алкоголя не существует в принципе.

Врач также дал рекомендации по употреблению спиртных напитков. Лучшим вариантом является полный отказ от алкоголя. Если же человек решает выпить, то делать это следует крайне редко — не более одного-двух раз в месяц.

«Таким образом, алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически -0 один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве "лекарства" для сердца», — заключил кардиолог.

Отдельно диетолог Софья Кованова высказалась о сочетании продуктов на новогоднем столе. По еемнению, одним из самых вредных сочетаний является употребление алкоголя вместе с традиционными салатами на майонезной основе, например, оливье.

Специалист рекомендует в качестве закуски к спиртным напиткам отдавать предпочтение легким фруктовым или овощным салатам, которые наносят меньший вред организму.

