Единственная вакцина от опоясывающего герпеса не появится в России

Выход на российский рынок единственной зарегистрированной в стране вакцины для профилактики опоясывающего герпеса у взрослых «Шингрикс» (Shingrix) отложен на неопределенный срок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Союзе Докторов».

Отмечается, что поставки препарата от компании «ГлаксоСмитКляйн» (GSK) в ближайшее время не планируются в связи с отсутствием у производителя необходимых запасов.

«Шингрикс» представляет собой рекомбинантную адъювантную вакцину, содержащую белок вируса ветряной оспы. Она предназначена для защиты взрослых старше 50 лет и лиц из групп повышенного риска.

Это единственный в России зарегистрированный препарат, способный предотвращать развитие опоясывающего герпеса (лишая) и такого тяжелого осложнения, как постгерпетическая невралгия.

Несмотря на регистрацию в 2023 году, вакцина так и не появилась в аптечных сетях и медицинских организациях. Ранее производитель называл ориентировочные сроки выхода на рынок в 2024–2025 годах.

Теперь, по последней информации, о каких-либо поставках можно будет говорить не раньше второго полугодия 2026 года. Проблема усугубляется тем, что Министерство здравоохранения РФ уже включило вакцинацию «Шингриксом» в клинические рекомендации по иммунизации взрослых с ВИЧ-инфекцией.

