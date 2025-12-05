Роспотребнадзор рассказал о влиянии вакцин на «гонконгский» грипп
Роспотребнадзор: вакцина от гриппа способна защитить о «гонконгского» гриппа
Фото: [Вакцинация против гриппа в администрации Каширского района/Медиасток.рф]
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии сезонных вакцин на гонконгский грипп, который в этом году является преобладающим штаммом.
В комментарии «Ленте.ру» директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян отметил, что прививки от гриппа обеспечивают защиту и при заражении вирусом A(H3N2), несмотря на наличие у него нескольких мутаций.
Он подчеркнул, что штаммы вирусов гриппа А (H1N1) и гриппа В в современные вакцинах соответствуют циркулирующим.
Первые результаты изучения сывороток крови привитых граждан показывают, что защитный титр антител достигает 80-90%. Это говорит о достаточной эффективности и протективных свойствах применяемых вакцин.
В ведомстве подчеркнули, что вакцинация остается самой действенной мерой профилактики, защищающей от заражения и тяжелых последствий болезни.
В России отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями. По данным мониторинга, гонконгский грипп составляет 80,9% от всех выделенных образцов.
Наиболее активные вспышки зафиксированы в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, где заболеваемость превышает средние показатели по стране.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный заявил об отсутствии предпосылок для возвращения масочного режима.