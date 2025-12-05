Роспотребнадзор рассказал о влиянии вакцин на «гонконгский» грипп

Фото: [ Вакцинация против гриппа в администрации Каширского района/Медиасток.рф ]

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии сезонных вакцин на гонконгский грипп, который в этом году является преобладающим штаммом.

В комментарии «Ленте.ру» директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян отметил, что прививки от гриппа обеспечивают защиту и при заражении вирусом A(H3N2), несмотря на наличие у него нескольких мутаций.

Он подчеркнул, что штаммы вирусов гриппа А (H1N1) и гриппа В в современные вакцинах соответствуют циркулирующим.

Первые результаты изучения сывороток крови привитых граждан показывают, что защитный титр антител достигает 80-90%. Это говорит о достаточной эффективности и протективных свойствах применяемых вакцин.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация остается самой действенной мерой профилактики, защищающей от заражения и тяжелых последствий болезни.

В России отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями. По данным мониторинга, гонконгский грипп составляет 80,9% от всех выделенных образцов.

Наиболее активные вспышки зафиксированы в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, где заболеваемость превышает средние показатели по стране.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный заявил об отсутствии предпосылок для возвращения масочного режима.