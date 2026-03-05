Единственный врач на всех: почему тюменцы с Паркинсоном платят за то, что положено бесплатно

В Тюмени разгорелся скандал вокруг доступа пациентов с болезнью Паркинсона к единственному в регионе профильному врачу. Люди жалуются, что не могут попасть на прием к неврологу-паркинсонологу Марии Бобровой по полису ОМС месяцами, а иногда и больше полугода. В Департаменте здравоохранения Тюменской области уверяют: проблема надумана, а запись к специалисту открыта.

Редакция 72.RU обратилась в ведомство за разъяснениями после публикации историй тюменцев, ожидающих консультации с осени 2025 года. В депздраве ответили, что на ближайшие две недели есть свободные слоты к врачу Бобровой по ОМС. Пациентам, столкнувшимся с трудностями, предложили звонить на горячую линию или писать через платформу обратной связи.

Однако сами тюменцы рисуют совсем иную картину. По словам пациентов и их родственников, реальное ожидание составляет минимум три месяца, а часто растягивается и до полугода. Записаться напрямую к узкому специалисту по ОМС нельзя — только через терапевта, после чего пациента ставят в лист ожидания. При этом в регистратуре ОКБ № 2 тут же предлагают платный прием за 2500–3000 рублей.

Одна из тюменок рассказала, что ждет приема по ОМС уже более трех месяцев. Из всего сообщества пациентов за последнее время попасть на прием смогла лишь одна женщина — ее поликлиника каким-то образом «расстаралась». Другой тюменец сообщил, что его родственник стоит в очереди с сентября 2025 года.

На повторный запрос редакции о причинах сложившейся ситуации в депздраве ответили, что исчерпывающая информация уже дана, и дополнений не будет.

Источники 72.RU во врачебной среде объяснили: проблема в бюрократической системе распределения слотов. Каждой поликлинике выделяется квота на запись к конкретным специалистам. Формально места могут быть, но не в той поликлинике, к которой прикреплен пациент. Решить вопрос можно, только обратившись на горячую линию депздрава и попытавшись перенаправить талон.

