Единый реестр пациентов с психическими расстройствами появится в РФ

В России появится единый реестр пациентов с психическими расстройствами. В эту систему будут внесены сведения о лицах, имеющих психиатрические диагнозы и находящихся под наблюдением специалистов. Доступ к части этой информации, помимо врачей, получат также сотрудники правоохранительных органов.

Российские некоммерческие организации, оказывающие поддержку людям с особенностями психического здоровья, выражают озабоченность в связи с планами по формированию унифицированной государственной базы данных пациентов.

В Министерстве здравоохранения утверждают, что реестр призван повысить точность медицинской статистики и улучшить планирование оказания помощи. Ведомство гарантирует защиту персональных данных пациентов.

Постановление о создании Федерального регистра лиц с определенными заболеваниями было одобрено правительством еще в мае. В этот регистр, предназначенный для учета заболеваемости и анализа эффективности медицинской помощи, будут включены данные о пациентах с 12 категориями заболеваний (например, онкологическими, болезнями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и состояний (включая беременность).

Министерство здравоохранения РФ будет вести электронный регистр на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения, запуск запланирован на 1 марта 2026 года. В него также будут перенесены сведения из существующих баз данных государственных и частных медицинских учреждений.

В отношении пациентов с психическими расстройствами в регистр будут передавать данные о постановке на учет, случаях госпитализации, наличии опасных симптомов и назначенных судом мерах принудительного лечения.

В числе пользователей регистра с ограниченным доступом указано МВД, причем полиции будет предоставлен доступ к определенной части персональных данных.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках.