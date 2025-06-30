Почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

«Традиционно летом наши врачи в выходные дни работают в парках Подмосковья, чтобы все желающие старше 18 лет могли проверить важные показатели здоровья. Это особенно удобно для тех, кто по каким-то причинам не может прийти в поликлинику в будние дни», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.