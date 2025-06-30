Почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
Минздрав: почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала лета свое здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке» проверили более 1,4 тыс. человек, в минувшие выходные возможностью воспользовались 885 жителей Подмосковья, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Акция прошла в 39 городских округах, в том числе в Балашихе, Королеве, Лобне и других.
«Традиционно летом наши врачи в выходные дни работают в парках Подмосковья, чтобы все желающие старше 18 лет могли проверить важные показатели здоровья. Это особенно удобно для тех, кто по каким-то причинам не может прийти в поликлинику в будние дни», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В рамках акции пациенты могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и не только. В случае необходимости специалисты могут направить их в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. С результатами можно будет ознакомиться на региональном портале Госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.