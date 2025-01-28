Эксперт Антипова предупредила, что плавание натощак может привести к фатальным последствиям

По словам эксперта Елены Антиповой, плавание на голодный желудок может привести к фатальным последствиям. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что бассейн, как и лыжи, являются наиболее энергозатратным видом физической нагрузки, требующим мобилизации всех ресурсов организма. Таким образом, при плавании натощак человек рискует упасть в голодный обморок или заработать судороги, потому что организм не получает необходимых ему микроэлементов и минералов.

По мнению эксперта, плавание задействует обширные группы мышц, наполняющиеся кровью при активном движении, которая необходима и органам ЖКТ для переваривания пищи. В итоге мускулы могут столкнуться с нехваткой кислорода. Помимо этого, при плавании пищевод давит на диафрагму, а кислотный рефлюкс во время купания повышает риск внезапного сбоя сердечного ритма и спазма бронхов — вплоть до того, что содержимое желудка способно попасть в бронхи, из-за чего есть риск утонуть.

Она подчеркнула, что самым лучшим вариантом пищи перед тренировкой являются легкие и быстро усваиваемые продукты, которые следует скушать за час или два до бассейна, вроде фруктов, овощей, йогуртов или каш.

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