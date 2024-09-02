Тренер Калиниченко пояснила, почему беременным полезно плавание

По словам тренера Каролины Калиниченко, беременным полезны регулярные занятия плаванием. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Она уточнила, что занятия плаванием у женщин в положении облегчает процесс родов. Тем не менее при наличии тонуса плавать все же не стоит.

По мнению тренера, плавание также способствует облегчению боли от протрузий, грыж и искривления позвоночника, поскольку сам корсет становится крепче.

Она добавила, что это наиболее здоровый вид спорта, который также может принести пользу и при желании сбросить лишний вес. Кроме того, плавание является кардионагрузкой, поддерживает мышцы в тонусе.

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