Эксперт Быстров назвал «безобидные» продукты, которые провоцируют мигрень

По словам эксперта Дмитрия Быстрова, злоупотребление продуктами, которые содержат дубильные вещества, или танины, может привести к мигрени. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что лидером по содержанию указанных веществ является красная фасоль, также богаты танинами ревень и тыква. Он присутствует в гранате, яблоках, грушах, айве, черноплодной рябине, клюкве, ежевике, вишне, кизиле и винограде.

По мнению эксперта, с целью минимизации рисков важно не глотать косточки и по возможности очищать кожуру. К тому же ежедневная допустимая норма потребления указанных фруктов и ягод — не более 400 г. Также дубильные вещества содержатся и в напитках, включая чай, соки и вино.

Он отметил, что ежедневно употреблять не более четырех чашек черного чая, двух бокалов красного вина, трех стаканов свежевыжатого яблочного сока и половины плитки горького шоколада.

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