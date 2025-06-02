Эксперт Куликов перечислил способы выбрать вкусные ягоды без риска для здоровья

По словам биотехнолога Дмитрия Куликова, выбор ягод является ответственным моментом, поскольку от их качества зависит не только вкус, но и здоровье. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что внешние признаки ягод напрямую связаны с их полезными свойствами, то есть чем более зрелая ягода, тем больше в ней содержится ценных полифенолов и антиоксидантов, делающих ее полезной для здоровья. Так, спелые, качественные плоды имеют характерный для сорта цвет и правильную структуру поверхности.

По мнению эксперта, клубника должна быть сухой, ярко-красной, с зелёной чашечкой, черника хорошего качества имеет равномерный сине-черный цвет с матовым налетом, смородина должна быть упругой и сухой, ягоды легко отделяются от кисти.

Он отметил, что весьма важно соблюдать температурный режим при хранении ягод, перед употреблением их необходимо тщательно промыть.

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