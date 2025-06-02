Вирусолог Малинникова пояснила опасность сезонных вирусов в летний период

Среди всех времен года летний сезон принято считать если не самым беззаботным, то по крайней мере самым благоприятным. Однако обидно, если в режим летнего отдыха вклиниваются вирусы. По словам врача-вирусолога Елены Малинниковой, летний период с точки зрения вирусной угрозы не только не уступает, а даже превосходит морозную зиму. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Она добавила, что грипп, коронавирус и ОРВИ в летний сезон хотя и регистрируются меньше, но все же никуда не исчезают. Однако риск заражения ОРВИ можно минимизировать посредством стандартных профилактических мер. Также сохраняется риск заражения ротавирусной инфекцией из-за употребления небутилированной воды, купания в водоемах, употребления в пищу испорченных продуктов.

По мнению медика, отдельно по части еды выделяются риски одновременного возникновения вирусной и бактериальной инфекций. Так, в условиях жаркой погоды бактерии быстро размножаются на поверхности пищи, в связи с чем неосторожное отношение к употребляемым продуктам в летний сезон может обернуться двойной атакой на организм.

Она подчеркнула, что в целом лето является весьма серьезным сезоном, даже более серьезным, чем морозная зима, поскольку вирусов, распространяющихся в указанный период, весьма много, и они могут вызывать тяжелые инфекции.

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