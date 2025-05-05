Эксперт Кутуева заявила, что в России начали активнее интересоваться диагностикой заболеваний

По словам начальника отдела развития поставщика медизделий «Фокус-М» Эльмиры Кутуевой, на протяжении последних лет увеличивается информированность и настороженность населения в отношении онкологических заболеваний, и в этом году отмечен высокий спрос на указанный тип исследований. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что по причине этого в медицинских и диагностических центрах ведется разработка скрининговых программ, которые в короткий срок дают возможность оценить состояние всех систем организма и дать основу для постановки диагноза.

По мнению эксперта, в рамках действия полиса ОМС жители нашей страны могут сдать биохимический и общий анализ крови, если они обращаются в амбулаторно-поликлиническое звено. Но на узкоспециализированные исследования в ряде случаев муниципальные поликлиники и больницы направляют пациентов в крупные диагностические или специализированные лаборатории.

Ранее сообщалось, что в подмосковные медучреждения закупят около 600 единиц медоборудования для онкослужбы.