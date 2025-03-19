В подмосковные медучреждения закупят около 600 единиц медоборудования для онкослужбы

В 2025 году в подмосковные медицинские организации поступят почти 600 единиц медтехники для выявления и лечения онкологических заболеваний на сумму более 565 млн рублей, оборудование закупят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.