В подмосковные медучреждения закупят около 600 единиц медоборудования для онкослужбы
Минздрав: 600 единиц оборудования для онкослужбы закупят в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году в подмосковные медицинские организации поступят почти 600 единиц медтехники для выявления и лечения онкологических заболеваний на сумму более 565 млн рублей, оборудование закупят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Не секрет, что онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению. Для того, чтобы диагностика стала более качественной и доступной для пациентов, мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения необходимой техникой», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что для онкослужбы закупят видеоэндоскопическую технику, хирургическое, диагностическое и другое оборудование. Оно поступит в областной онкологический диспансер, Видновскую, Лобненскую, Реутовскую больницы и другие организации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.