Ученые предупредили об опасности красного мяса

Любителей красного мяса предупредили об опасности. Дело в том, что употребление этого продукта может привести к развитию сахарного диабета второго типа, утверждают американские ученые.

Если каждый день съедать 50 граммов обработанного мяса, то риск развития диабета в течение следующих десяти лет повышается на 15%. Если же человек съедает 100 граммов необработанного красного мяса (например, небольшой стейк), то риск повышается на 10%. Употребление 100 граммов мяса птицы повышает риск развития заболевания на 8%, передает "Лента.ру".

Американские исследователи утверждают, что им удалось найти доказательства существования связи между употреблением обработанного и необработанного красного мяса и повышенным риском развития диабета второго типа.

Ранее терапевт Волкова рассказала, кому нельзя есть помидоры.