Эксперт Лялина перечислила категории людей, которым противопоказан гороховый суп

По словам эксперта Ирины Лялиной, гороховый суп обладает множеством питательных свойств, тем не мене его следует употреблять в пищу далеко не всем. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что горох содержит витамины группы B, витамины A, C, K, а также минералы — калий, магний, фосфор и железо, важные для поддержания здоровья организма. Также горох богат пищевыми волокнами, способствующими улучшению пищеварения и нормализации уровня сахара в крови. Употребление гороха может уменьшить уровень «плохого» холестерина и тем самым уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению эксперта, гороховый суп может подойти не всем. Употребление в пищу гороха и блюд на его основе может вызвать вздутие живота и газообразование у ряда людей в силу содержания сложных углеводов.

Она уточнила, что горох также богат пуринами, что может привести к повышению уровня мочевой кислоты, что опасно для людей, склонных к подагре. Кроме того, суп не следует есть людям с проблемами пищеварения.

Ранее она перечислила вызывающие тяжелый похмельный синдром алкогольные напитки.