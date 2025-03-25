Эксперт Лялина перечислила способы проверки продуктов на наличие антибиотиков

По словам эксперта Ирины Лялиной, антибиотики чаще всего встречаются в продуктах животного происхождения вроде мяса, молока и яиц, причем если животных лечили антибиотиками без достаточного времени для выведения остатков, указанные вещества могут остаться в пище. Прежде всего это касается рыбы и морепродуктов, которые выращены в искусственных условиях. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что опасности, которые связаны с потреблением подобных продуктов, включают аллергические реакции, развитие антибиотикорезистентности и нарушение микрофлоры кишечника. Ряд антибиотиков могут негативно воздействовать на печень и почки.

По мнению эксперта, для снижения риска нужно покупать мясо и молочные продукты у проверенных производителей и отдавать предпочтение органической пище. Термическая обработка может сократить, однако не устранить остатки антибиотиков. Замачивание мяса в воде или молоке также может помочь.

Она добавила, что наличие антибиотиков можно проверить и в домашних условиях. Так, о них свидетельствует отсутствие кислоты в молоке после добавления закваски в течение полусуток, кусочек мяса не начинает бродить в растворе с дрожжами.

Ранее она перечислила категории людей, которым противопоказан гороховый суп.