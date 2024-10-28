Эксперт Лялина перечислила заболевания, к которым приводит употребление в пищу мяса и рыбы в кляре

По словам эксперта Ирины Лялиной, блюда из мяса и рыбы являются источником белка, витаминов, железа и цинка, необходимых человеческому организму для стабильной работы иммунной системы и поддержания здоровья, тем не менее пользу от них легко обернуть во вред, если зажаривать продукты на масле в кляре из муки. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что среди преимуществ кляра – более сочные мясо и рыба и наличие углеводов, при этом высокие температуры в процессе жарки разрушают часть полезных веществ, а добавление чрезмерного объема специй приводит к задержке жидкости в организме и скачку давления. Кроме того, в кляре довольно высокое содержание калорий и вредных жиров, особенно если блюдо готовится во фритюре, что неизбежно приводит к повышению уровня холестерина в организме.

По мнению эксперта, также в масле могут образовываться трансжиры, которые крайне вредны для здоровья, поскольку увеличивают риск воспалений, сердечных болезней и диабета. Кроме того, жареные блюда могут тяжело усваиваться организмом, вызывать тяжесть в желудке, вздутие и дискомфорт у людей с проблемами пищеварения.

Она добавила, что в качестве полезной альтернативы можно запекать мясо и рыбу в духовке, так как в таком случае они сохраняют больше полезных веществ и минимизируют негативные последствия.

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