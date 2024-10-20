Эксперт Мантурова дала совет, как выбрать хорошего пластического хирурга

При выборе пластического хирурга желающим скорректировать свою внешность стоит обращать внимание на ряд важных моментов, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию, когда придется исправлять огрехи неквалифицированного специалиста, поделилась мнением в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России, пластический хирург Наталья Мантурова.

Со слов собеседницы журналистов, важно обращать внимание на квалификацию, опыт специалиста и обязательное наличие портфолио и сертификата. Кроме того, неплохо, чтобы на первой консультации пластический хирург объяснил потенциальному пациенту все этапы операции.

«Принципиально знать, в каком медицинском учреждении специалист работает. Также стоит ознакомиться с его портфолио, посмотреть фотографии до и после операций», — сказала Мантурова.

Особое внимание стоит обратить на личное впечатление от первой консультации. Как пояснила Мантурова, хирург обязан внимательно выслушать запросы пациента и предложить пошаговое достижение необходимого результата, заключила специалист.

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