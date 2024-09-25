«Повод обратиться к врачу»: диетолог объяснила, почему повышение аппетита зимой — повод для беспокойства

С наступлением холодов многие замечают повышение аппетита. Организм действительно требует больше энергии, но причиной могут быть и серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Эксперт отметила, что большую часть времени люди все же проводят в тепле, а на улице находятся движении.

«Летом мы можем тратить чуть меньше энергии, зимой чуть больше, но этого мало, чтобы сильно изменялся аппетит. Поэтому это повод обратиться к врачу, особенно если есть жалобы. А если их нет, то нужно проанализировать свой рацион», — пояснила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, необходимо понять, достаточно ли вы едите в основные приемы пищи, сбалансировано ли питание и хватает ли тех блюд, которые вы выбираете.

«Возможно, вы делаете длинные промежутки между приемами пищи. Далее нужно проанализировать рацион и понять, все ли в порядке или чувство голода вызвано внешними или внутренними триггерами», — добавила Тараско.

Например, осенью внутренним триггером может стать сезонная усталость, апатия и снижение общего настроения.

«Некоторые чувствительные люди могут на это реагировать и ошибочно принимать пониженное настроение за чувство голода. Возможно, нужна не еда, а положительные эмоции, физическая активность, общение с друзьями, качественный сон. Возможно, что ситуация запущена и необходимы лекарства», — подчеркнула диетолог.

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