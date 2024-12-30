Эксперт назвал идеальные блюда для сочетания с алкогольными напитками в новогоднюю ночь

По словам эксперта Владимира Коврижных, практически любое традиционное блюдо за новогодним столом дает тяжелую нагрузку на организм при отсутствии меры. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в этом случае ключевым принципом является соблюдение осознанности при употреблении. Так, жирные закуски при обильном возлиянии дают большую нагрузку на организм, однако одним из основных заблуждений из традиционных блюд – это маринады.

По мнению эксперта, следует знать отличие солений, квашеных и маринованных блюд, поскольку именно уксус создает дополнительные сложности вместе с алкогольными напитками из-за того, что этанол, находящийся в алкогольных напитках, распадается в том числе на уксусный альдегид и при смешивании осложняет самочувствие на утро.

Он подчеркнул, что тем не менее шампанское с жареными пельменями является отличной идеей, так как игристое проходит через реакцию Майяра, поэтому фритюр и жаренья станут отличным сопровождением. Кроме того, оливье для любителей изысков станет прекрасным сопровождением граппы и виноградной чачи. Сельдь под шубой составит отличную пару для классических джинов и рома.

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