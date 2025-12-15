Эксперт назвал способы сделать новогодний подарок ребенку полезным

С приближением Нового года у родителей возникает давняя дилемма: как не лишить ребенка радости сладкого подарка, но и не навредить его здоровью. Эксперт в области питания Максим Обухов поясняет, что главная опасность заключается не в конфетах самих по себе, а в их огромном количестве, которое не соответствует уровню физической активности ребенка. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, излишки сахара, не потраченные мышцами на энергию, превращаются в жировые отложения и могут со временем привести к нарушению обмена веществ, известному как инсулинорезистентность. Еще одна проблема праздничного рациона — острая нехватка белка, который критически важен для растущего организма. В то время как традиционные шоколадные батончики состоят из сахара, трансжиров и не несут никакой питательной ценности, существует полезная альтернатива. Речь о протеиновых или фруктово-ореховых батончиках, которые сегодня легко найти в отделах спортивного и диетического питания. Внешне привлекательные и вкусные, они содержат до 30 граммов качественного белка, клетчатку для сытости и нормализации пищеварения, а также витамины и минералы. Такой батончик может стать полноценной заменой конфете, принося реальную пользу, а не просто «пустые» калории.

Однако эксперт не призывает к полному запрету сладостей. Гораздо важнее создать баланс между потреблением и расходом энергии. Если ребенок все же съест лишнюю конфету за праздничным столом, то наилучшим последствием станет активный отдых на свежем воздухе — игры в снежки, катание с горок или просто веселые прогулки всей семьей. Именно физическая нагрузка поможет сжечь избыток калорий и превратить сахар в топливо для движения и игр.

По его мнению, современный рынок предлагает вкусные и полезные альтернативы обычным сладостям, которые могут стать частью новогоднего сюрприза. Но самое главное правило остается неизменным: праздничные угощения, какими бы они ни были, должны компенсироваться такой же праздничной активностью. Это позволит сохранить и здоровье, и отличное настроение на все каникулы.

