Эксперт назвала диету, которая позволяет отключить гены ожирения

Средиземноморская диета способна «отключать» гены, повышающие риск ожирения и сахарного диабета второго типа. Об этом рассказала « Газете.Ru » генетик, кандидат биологических наук Ирина Колесникова.

В основе диеты — овощи и фрукты, зелень, орехи, полезные масла (например, оливковое), морепродукты, цельнозерновые продукты, а также молочные продукты в умеренном количестве. Красное мясо употребляется редко. Такая схема питания снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.

Колесникова отметила, что некоторые гены, например FTO и MC4R, регулируют чувство голода и насыщения. Неблагоприятные варианты этих генов могут повышать риск набора веса и развития диабета 2 типа. Следование средиземноморской диете способно минимизировать этот риск.

Другой пример — ген TCF7L2, который повышает вероятность диабета второго типа и связанных с ним заболеваний, таких как инсульт. Исследования показали, что средиземноморская диета улучшает метаболический профиль у людей с этим геном, снижая вероятность развития патологий.

Генетик подчеркнула, что, несмотря на доказанную пользу диеты, перед изменением рациона необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать подходящую стратегию питания индивидуально.

Ранее врач назвала пять самых эффективных методов контрацепции.