Врач назвала пять самых эффективных методов контрацепции
Врач Ханмирзоева: имплант, спираль и стерилизация — лучше презерватива
Фото: [freepik.com]
Среди множества методов контрацепции одни оказываются значительно надежнее других. Акушер-гинеколог-хирург клиники «Медицина» Сабина Ханмирзоева рассказала «Газете.Ru», какие способы считаются наиболее эффективными по сравнению с презервативом.
Надежность измеряют с помощью Индекса Перля, показывающего, сколько женщин из 100 забеременеют в течение года при использовании того или иного метода. Чем показатель ниже — тем выше защита.
Среди лидеров врач назвала:
- гормональный имплант — индекс 0,05;
- мужская стерилизация — 0,15;
- женская стерилизация — 0,5;
- гормональная внутриматочная спираль (Мирена) — 0,2;
- комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — 0,3;
- негормональная внутриматочная спираль — 0,6.
Для сравнения: у презерватива индекс равен 2. Это делает его менее надежным, хотя именно он остается самым популярным средством. Причины просты: универсальность, отсутствие серьезных побочных эффектов и защита от ИППП.
По словам специалиста, выбор зависит от задач: нужен ли барьер от инфекций, планируются ли роды, важен ли комфорт. Так, гормональная ВМС считается самым надежным обратимым средством на срок до пяти лет, но подходит женщинам с постоянным партнером. КОК эффективны, но требуют строгой дисциплины и могут повышать риск тромбозов. Стерилизация надежна, однако необратима.
«Идеального метода не существует. Идеальный контрацептив — тот, который подходит именно вам по сочетанию четырех ключевых факторов: надежность, безопасность, обратимость и защита от ИППП. В последнем случае, если у вас нет постоянного проверенного партнера, единственный надежный вариант — презерватив», — подчеркнула Ханмирзоева.
Перед назначением гормональных средств необходима консультация гинеколога, обследование молочных желез и органов малого таза, коагулограмма и исключение противопоказаний.
Ранее сообщалось, что более половины россиян отказываются уезжать в отпуск без домашних животных.