Врач назвала пять самых эффективных методов контрацепции

Среди множества методов контрацепции одни оказываются значительно надежнее других. Акушер-гинеколог-хирург клиники «Медицина» Сабина Ханмирзоева рассказала « Газете.Ru », какие способы считаются наиболее эффективными по сравнению с презервативом.

Надежность измеряют с помощью Индекса Перля, показывающего, сколько женщин из 100 забеременеют в течение года при использовании того или иного метода. Чем показатель ниже — тем выше защита.

Среди лидеров врач назвала:

гормональный имплант — индекс 0,05;

мужская стерилизация — 0,15;

женская стерилизация — 0,5;

гормональная внутриматочная спираль (Мирена) — 0,2;

комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — 0,3;

негормональная внутриматочная спираль — 0,6.

Для сравнения: у презерватива индекс равен 2. Это делает его менее надежным, хотя именно он остается самым популярным средством. Причины просты: универсальность, отсутствие серьезных побочных эффектов и защита от ИППП.

По словам специалиста, выбор зависит от задач: нужен ли барьер от инфекций, планируются ли роды, важен ли комфорт. Так, гормональная ВМС считается самым надежным обратимым средством на срок до пяти лет, но подходит женщинам с постоянным партнером. КОК эффективны, но требуют строгой дисциплины и могут повышать риск тромбозов. Стерилизация надежна, однако необратима.

«Идеального метода не существует. Идеальный контрацептив — тот, который подходит именно вам по сочетанию четырех ключевых факторов: надежность, безопасность, обратимость и защита от ИППП. В последнем случае, если у вас нет постоянного проверенного партнера, единственный надежный вариант — презерватив», — подчеркнула Ханмирзоева.

Перед назначением гормональных средств необходима консультация гинеколога, обследование молочных желез и органов малого таза, коагулограмма и исключение противопоказаний.

Ранее сообщалось, что более половины россиян отказываются уезжать в отпуск без домашних животных.