Эксперт назвала главные угрозы для здоровья в квартире

Ключевыми врагами самочувствия названы высокая влажность и нарушенная вентиляция. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

Эксперт перечислила главные неочевидные угрозы для здоровья, которые могут скрываться в обычной городской квартире.

По ее словам, избыточная влажность создает идеальную среду для размножения плесневых грибов. Их споры, попадая в воздух, способны провоцировать развитие бронхиальной астмы, атопического дерматита и хронических воспалений дыхательных путей.

Главным сигналом опасности также является характерный запах сырости. Показательно, что симптомы заболеваний часто исчезают, когда человек долгое время проводит вне дома.

Другой скрытой угрозой является обычная бытовая пыль, содержащая микроскопических клещей и их продукты жизнедеятельности, которые также являются сильными аллергенами.

Усугубляет ситуацию современный ремонт: герметичные пластиковые окна нарушают естественный воздухообмен, приводя к застою воздуха и накоплению загрязнений.

Для создания безопасной среды эксперт рекомендует обеспечить эффективный воздухообмен. Это можно сделать с помощью установки стеновых приточных клапанов или специальных приборов — бризеров, которые подают очищенный и подогретый воздух.

Контролировать уровень пыли помогают пылесосы с HEPA-фильтрами и регулярная влажная уборка. Также критически важно поддерживать уровень влажности в диапазоне 40-60%, используя при необходимости осушители или увлажнители воздуха.

Правильный воздухообмен удаляет избыточную влагу, углекислый газ и вредные вещества, становясь ключевым элементом здоровой обстановки в доме, отметила она.

