Забытая зубная щетка: педиатр назвала ошибку, которая распространяет кишечную инфекцию в семье

Педиатр Линч: зубную щетку заболевшего члена семьи нужно убирать от остальных
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Люди часто забывают изолировать зубную щетку заболевшего члена семьи, оставляя ее в общем стакане. В интервью HuffPost врач-педиатр Ниам Линч назвала эту бытовую ошибку одной из самых распространенных. Она отметила, что это значительно увеличивает риск заражения окружающих.
Специалист рекомендует не только тщательно мыть руки, но и обязательно убирать предметы личной гигиены заболевшего.
«Если у кого-то в семье гастроэнтерит, то вы можете мыть руки 573 раза в день, но это будет пустой тратой времени, пока зубные щетки стоят вместе», — отметила врач.
После выздоровления такую зубную щетку лучше всего выбросить или продезинфицировать. Если человек пользуется электрической щеткой, необходимо заменить съемную насадку на новую, подчеркнула эксперт.
