Забытая зубная щетка: педиатр назвала ошибку, которая распространяет кишечную инфекцию в семье

Люди часто забывают изолировать зубную щетку заболевшего члена семьи, оставляя ее в общем стакане. В интервью HuffPost врач-педиатр Ниам Линч назвала эту бытовую ошибку одной из самых распространенных. Она отметила, что это значительно увеличивает риск заражения окружающих.