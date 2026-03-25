Эксперт назвала ошибки, замедляющие метаболизм с утра

Похудение зависит не только от питания, но и от утренних привычек, которые влияют на гормоны, энергию и аппетит в течение дня, рассказала « Газете.Ru » спортивный тренер и эксперт по нутрициологии Анна Бодрова.

Она объяснила, что привычка сразу хвататься за телефон повышает уровень кортизола — гормона стресса, который усиливает тягу к быстрым углеводам. Пропуск стакана воды после сна замедляет метаболизм, а поздний завтрак и кофе на голодный желудок могут вызвать резкие скачки сахара в крови и переедание.

Отсутствие света и движения утром сбивает циркадные ритмы, влияя на уровень энергии и чувствительность к инсулину. Слишком легкий завтрак, состоящий из одного фрукта или «пустого» йогурта, вызывает быстрый рост и падение сахара, провоцируя чувство голода. Эксперт рекомендует плотный завтрак с белками, жирами и углеводами, который насыщает на 3–4 часа.

Кроме того, отсутствие четкого плана на день ведет к хаотичному утру, импульсивным перекусам и повышенному стрессу. По мнению Бодровой, простая структурированность утра помогает контролировать питание и ускоряет метаболизм.

