Врачи посоветовали есть киви перед сном при хроническом стрессе

Хронический стресс разрушает организм исподволь: бессонница, тревога, воспаление. По мнению докторов Аурелио Рохаса и Федерико Бонансеа, справиться с последствиями нервного перенапряжения поможет обычный киви. И есть его нужно прямо перед сном. Об этом сообщает El Confidencial.

Рохас объясняет: в этом пушистом фрукте содержится мощная комбинация антиоксидантов, витамина С и клетчатки. Они напрямую влияют на ось «кишечник — мозг», которая сегодня считается одним из главных регуляторов настроения и тревожности. Чем здоровее кишечная микрофлора, тем спокойнее нервная система. Киви помогает наладить этот диалог.

Бонансеа добавляет еще один аргумент: киви богат фолатами — веществами, которые поддерживают баланс нервной системы и снижают уровень хронического воспаления. А ведь воспаление и стресс — это порочный круг, разорвать который без внешней помощи бывает сложно.

Итоговая рекомендация врачей звучит почти как рецепт: два киви перед сном. По словам Бонансеа, такой перекус не только ускоряет засыпание, но и повышает качество сна в целом. Глубокий, восстанавливающий сон — лучшее лекарство от стресса, а киви помогает его достичь без побочных эффектов.

