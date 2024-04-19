Диетолог Чухачева назвала глутамат натрия полезной альтернативой соли

Глутамат натрия обычно добавляют к мясу и продукты быстрого приготовления. Усилитель наверняка вкушали люди, которые питаются лапшой-«пятиминуткой», колбасами, сухариками и чипсами. Вероятно, по этой причине перечисленные продукты включают в список одних из самых вредных. Однако не все так просто: иногда глутамат помогает при соблюдении диеты.

По словам врача, глутамат поможет увеличить количество клетчатки в рационе и быстрее насытить организм при добавлении в овощной салат.

Коллега Ольги Чухачевой, нутрициолог Елена Давыдова, согласилась с этими утверждениями. Она рассказала, как усилитель может заменить соль.

«Глутамат натрия содержит в три раза меньше натрия, чем поваренная соль. Когда он используется в сочетании с небольшим количеством поваренной соли, это может помочь снизить общее количество натрия в рецепте на 40%, сохранив при этом вкус. Избыток натрия приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья, в том числе к повышению артериального давления», — рассказала Давыдова.

Врачи отметили, что глутамат хорошо изучен. По своей сути это натриевая соль глутаминовой аминокислоты: это вещество есть в овощах, сыре, и других продуктах, богатых белком. Усилитель получают естественным путем ферментации крахмала из сахарной свеклы, патоки или тростника. Затем добавку используют по назначению, более массово применяют в йогуртах.

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