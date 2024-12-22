Эксперт Нгуен развеяла мифы об опасности употребления в пищу пальмового масла

По словам эксперта Нгуен Хай Иен, пальмовое масло не представляет опасности для организма, а, напротив, приносит пользу при употреблении в пищу в разумных объемах и параллельно со сбалансированным питанием. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, растущей в регионах с тропическим климатом вроде Индонезии и Малайзии. Данный продукт имеет уникальные качества: природные антиоксиданты и отсутствие ярко выраженного запаха делают его идеальным ингредиентом для производства большого списка продуктов.

По мнению эксперта, данный вид масла добавляют в ряд продуктов с целью сохранения вкуса и качества на протяжении всего срока годности. Кроме того, указанный ингредиент привносит в состав пальмитиновую кислоту, обеспечивающую оптимальные структурные и функциональные свойства биологических оболочек клеток нашего организма. Пальмовое масло за счет содержания олеиновой и линолевой кислот снижает уровень холестерина, укрепляет суставы и кости, а также нормализует состояние кожи.

Она отметила, что пальмовое масло напрасно ассоциируется у многих с дешевизной и попыткой производителя сэкономить. На самом деле данный продукт дороже аналогов, поскольку сырье для него имеет импортное происхождение.

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