Эксперт объяснила, какие меры при боли в животе могут навредить

Гастроэнтеролог Soft Medical Center Александра Метелина перечислила наиболее частые ошибки, которые допускают люди при возникновении болей в животе. О неправильных действиях пациентов она предостерегла в разговоре с « Лентой.ру ».

Специалист отметила, что одной из самых распространенных проблем остается самостоятельный прием обезболивающих препаратов и других средств, подавляющих симптомы. По ее оценке, такой подход может скрыть развитие серьезных состояний, включая воспалительные процессы, аппендицит, а также урологические и гинекологические заболевания. При этом выраженность боли может снизиться, но сама причина сохраняется, а потеря времени способна ухудшить прогноз.

Еще одной типичной ошибкой врач назвала резкое ограничение питания или полный отказ от еды. По ее словам, голодание способно нарушить моторику желудочно-кишечного тракта и усилить чувствительность пищеварительной системы.

Метелина также обратила внимание на ситуацию, когда после переедания люди начинают принимать ферментные препараты. Она пояснила, что в подобных случаях дискомфорт чаще связан не с нехваткой ферментов, а с перерастяжением кишечной стенки, поэтому такие средства не дают ожидаемого эффекта. Аналогично неоправданным она считает прием сорбентов при болевом синдроме без выяснения причин.

Кроме того, гастроэнтеролог предупредила, что прогревание области живота при боли может быть опасным. Тепловое воздействие, по ее данным, способно усилить воспаление и повысить риск осложнений, особенно при острых хирургических патологиях.

Ранее сообщалось о пяти повседневных привычках, ведущих к облысению.