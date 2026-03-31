Эксперт объяснила возможности липоскульптуры в современной пластической хирургии

Современная пластическая хирургия все активнее использует собственный жир пациента как материал для коррекции объемов и контуров тела. Как сообщила « Газете.Ru » пластический хирург «Олимп Клиник» Амина Джафарова, метод липофилинга позволяет не только восполнять дефицит тканей, но и формировать более естественные пропорции тела.

По словам специалиста, наиболее востребованной зоной для такой коррекции остаются ягодицы: аутожир применяется не только для увеличения объема, но и для создания плавного перехода от поясницы к нижней части тела, что помогает сформировать более гармоничный силуэт.

Также метод активно используется при коррекции груди. Липофилинг подходит пациенткам с асимметрией, недостатком объема верхнего полюса молочных желез или последствиями предыдущих операций. Кроме того, процедура востребована среди тех, кто не рассматривает установку имплантов.

Врач отметила, что собственный жир применяется и в эстетике лица: он помогает сгладить морщины, восстановить объем и одновременно улучшить качество кожи. Липоскульптура также используется для моделирования талии и зоны под ягодицами, позволяя визуально сделать силуэт более собранным и пропорциональным.

Эксперт подчеркнула, что липоскульптура отличается от классической липосакции тем, что удаленный жир не утилизируется, а перераспределяется в другие участки тела для эстетической или реконструктивной коррекции.

По мнению хирурга, метод особенно подходит пациентам, у которых одновременно есть зоны с избытком жировой ткани и участки, требующие дополнительного объема. При этом для достижения гармоничного результата чаще всего рекомендуется комплексный подход, поскольку изменение одной области без учета остальных может нарушить баланс фигуры.

