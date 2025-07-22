Эксперт раскрыла правду о темных очках с маркетплейсов

Ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева предостерегла россиян от покупки солнцезащитных очков на маркетплейсах, рынках и с рук. По словам специалиста, такие очки могут представлять серьезную опасность для зрения, пишет « Газета.ru ».

Врач подчеркнула, что ультрафиолетовое излучение может серьезно повредить глаза, провоцируя развитие катаракты и макулярной дегенерации — заболевания, поражающего центральную зону нервной ткани глаза. При этом тёмные очки без УФ-фильтра не только не защищают, но и могут усугубить ситуацию.

«Научно доказано, что ультрафиолет способствует повреждению хрусталика и ускоренному созреванию катаракты, также повреждает макулярную область с развитием возрастной макулярной дегенерации, активируя перекисное окисление липидов. Это может привести к слепоте», — отметила специалист.

Казанцева рекомендует приобретать солнцезащитные очки только в специализированных оптиках, где можно проверить соответствие товара международным стандартам ISO. Качественные очки должны защищать глаза от лучей типа А и В, обеспечивая полноценную защиту от ультрафиолета.

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