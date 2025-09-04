Эксперт рассказал, могут ли антибиотики попасть в питьевую воду

Антибиотики могут попадать в окружающую среду, но лишь в следовых количествах. Это возможно при неправильной утилизации медицинских отходов или в районах, где расположены фармацевтические производства. Об этом рассказал « Газете.Ru » доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, в России действуют строгие санитарные нормы. СанПиН 2.1.3684-21 прямо не указывает допустимые уровни антибиотиков в воде, но предусматривает мониторинг фармацевтических загрязнителей среди санитарно-химических показателей. Это позволяет отслеживать даже малые концентрации потенциально опасных веществ.

Главные источники попадания антибиотиков в водоемы — сточные воды с остатками лекарств, а также стоки от животноводческих комплексов и птицефабрик. Однако современные методы очистки, включая озонирование, хлорирование и мембранную фильтрацию, эффективно снижают их содержание до безопасных уровней.

Дорохов подчеркнул, что вода, поступающая в дома, проходит многоступенчатую очистку и контроль. Тем не менее в регионах с изношенными трубопроводами или нестабильным качеством воды рекомендуется использовать бытовые фильтры с активированным углем или системы обратного осмоса.

Эксперт также напомнил, что лекарства нельзя выбрасывать в канализацию — это повышает риск загрязнения водной среды.

