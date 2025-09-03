Инфекционист оценила риск вспышки педикулеза в начале учебного года

Начало учебного года традиционно сопровождается не только возвращением к занятиям, но и повышенными рисками распространения паразитарных и контактно-бытовых заболеваний среди школьников. Как отмечает врач Марият Мухина, инфекционисты особенно обеспокоены возможным всплеском заболеваемости лишаем и педикулезом, поскольку многие дети вернулись с летнего отдыха в странах Азии, где нередко фиксируются проблемы с соблюдением гигиенических норм. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, основными источниками заражения становятся общие полотенца в местах коллективного пользования, постельное белье в гостиницах, а также косметические и массажные процедуры. Микозы и педикулез легко передаются при тесном контакте, что делает школьную среду идеальной для распространения этих заболеваний.

Медик добавила, что для минимизации рисков эксперты рекомендуют регулярно осматривать детей на предмет кожного зуда, покраснений или выпадения волос, а при обнаружении симптомов — немедленно обращаться к врачу. Ключевую роль играет обучение основам личной гигиены: важно приучить детей не делиться расческами, головными уборами и другими личными вещами, а также следить за чистотой рук и ногтей. Практическим следствием этих мер должно стать формирование культуры профилактики без излишней тревожности. Родителям и педагогам стоит организовать в школах информационные занятия, где в доступной форме объяснять правила гигиены и алгоритмы действий при обнаружении симптомов.

По ее мнению, комплексный подход — сочетание регулярного домашнего контроля, просветительской работы в школах и своевременного обращения к специалистам — позволит значительно снизить заболеваемость и создать более безопасную среду для детей в новом учебном году.

Ранее в Кузбассе у детей диагностировали свинку.