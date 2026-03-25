Эксперт рассказал, почему симптомы СДВГ часто путают с обычной усталостью

Клинический психолог Максим Ермолаев рассказал « Газете.Ru », что самостоятельные попытки поставить себе диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности — могут привести к серьезным ошибкам и негативным последствиям для здоровья.

По словам специалиста, рост интереса к теме в интернете повысил осведомленность о расстройстве, однако одновременно привел к массовой самодиагностике. Эксперт отметил, что значительная часть информации о симптомах СДВГ в социальных сетях оказывается неточной, а многие признаки пользователи ошибочно интерпретируют как клиническое расстройство.

Ермолаев пояснил, что люди часто принимают обычную прокрастинацию, забывчивость или бытовую неорганизованность за проявления заболевания. При этом важным диагностическим критерием СДВГ остается устойчивость симптомов и их выраженность, особенно если они существенно влияют на учебу, работу или повседневную жизнь.

Отдельно психолог подчеркнул, что для подтверждения диагноза принципиально важно наличие симптомов с детского возраста — до 12 лет. Если трудности с концентрацией или организацией появились уже во взрослом возрасте, причиной чаще становятся стресс, тревожные состояния, депрессия или хроническое переутомление.

Специалист также обратил внимание, что схожие проявления могут встречаться при тревожных расстройствах, депрессии, биполярном расстройстве, последствиях психологических травм и даже при длительном недосыпании.

По оценке эксперта, ошибочная самодиагностика опасна тем, что человек может пропустить реальное заболевание, начать неподходящее лечение или самостоятельно принимать стимуляторы, что создает риски для сердечно-сосудистой и нервной системы. Кроме того, ложный диагноз иногда становится оправданием трудностей и снижает мотивацию к работе над реальными причинами проблемы.

Ранее сообщалось, что аллергия может впервые проявиться во взрослом возрасте.