Наследственность и стресс: врач назвал факторы риска аллергии

С приближением весны у аллергиков начинается традиционная «священная война» с пыльцой: антигистаминные уже в аптечке, окна закрыты, а маршруты прогулок проложены в обход парков. Аллергия, оказывается, способна дебютировать в любом возрасте, а ее первые симптомы легко спутать с банальной простудой. Весной, когда респираторные вирусы все еще активны, распознать аллергию особенно сложно. Однако профессор Сеченовского университета Павел Бережанский выделяет ключевое отличие: при ОРВИ почти всегда поднимается температура, ломит тело и пропадает аппетит, а вот аллергия, как бы сильно она ни досаждала, протекает без лихорадки. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, главные ее признаки — чихание (некоторых пациентов даже делят на «чихальщиков» и «сопельщиков»), заложенность носа, покраснение глаз и иногда покашливание. И если эти симптомы не проходят неделю-другую — это повод бежать не к терапевту, а к аллергологу.

Почему же иммунная система вдруг начинает бунтовать? Причин, по мнению врача, больше тридцати. На первом месте — наследственность: если аллергией страдает один родитель, риск для ребенка достигает 50%, а если оба — все 75%. К факторам риска также относятся хронический стресс (он заставляет нервную систему давать сбои), работа за компьютером (пыль и выделения техники), гиповитаминоз, частые курсы антибиотиков и даже проживание в южных регионах, где амброзия цветет практически круглый год.

Медик подчеркнул, что самый частый аллерген у взрослых — пыльца. В марте начинают цвести береза, ольха и лещина, позже к ним присоединяются злаковые, а осенью эстафету подхватывают сорняки. Дети же чаще реагируют на белки — пищевые или животного происхождения. Полностью вылечить аллергию, увы, нельзя, но грамотная профилактика и терапия способны загнать ее в долгую ремиссию — от нескольких месяцев до десятилетий.

