Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека запустила всероссийскую горячую линию, посвященную вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, акция продлится до 5 декабря и приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря (материал есть у РИА Новости ).

В рамках проводимой акции специалисты Роспотребнадзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики заболевания, а также предоставят информацию о расположении пунктов, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ.

Для обращений граждан на федеральном уровне в круглосуточном режиме работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Позвонить на горячую линию можно по бесплатному номеру телефона: 8 800 555 49 43.

