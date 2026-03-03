Раз в год и не чаще: почему сдавать общий анализ крови нужно даже здоровым

Каждому человеку нужно сдавать общий анализ крови не реже одного раза в год. Это касается даже тех, кто чувствует себя абсолютно здоровым, заявил в интервью РИА Новости заведующий дневным стационаром Московского МНКЦ имени С.П. Боткина Евгений Никитин.

Если у человека есть хронические заболевания, график для него устанавливается другой, отметил специалист. Врач может назначить более частые проверки, чтобы следить за течением болезни и эффективностью лечения.

То же самое касается беременных женщин — в период вынашивания ребенка анализ крови сдается несколько раз за весь срок, а иногда и чаще, если есть показания. Пожилым людям тоже стоит проходить обследование чаще, чем раз в год, поскольку возрастные изменения могут влиять на состав крови.

Особое внимание врач обратил на экстренные ситуации. Если человек чувствует необъяснимую слабость, часто болеет, замечает кровоточивость или увеличение лимфатических узлов, тянуть нельзя. В таких случаях общий анализ крови нужно сделать оперативно, чтобы исключить или подтвердить серьезные заболевания.

Регулярная сдача анализа крови — простой и доступный способ держать здоровье под контролем. Даже если ничего не беспокоит, показатели могут сигнализировать о начинающихся проблемах. Главное — не игнорировать рекомендации врачей и вовремя проходить обследование.

