Эксперт Цалани развеяла популярные мифы о шрамах

Тема шрамов и рубцов окружена домыслами: так, кто-то считает, что шрам — это навсегда и ничего с ним не сделаешь, а другие, что рубец со временем сам рассосется и исчезнет. Эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани рассказала о наиболее популярных мифах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, есть мнение, что единственным методом избавиться от шрама является хирургическое вмешательство, тем не менее это не так. Операция далеко не всегда необходима, поскольку современная медицина предлагает множество консервативных методов для коррекции и сокращения видимости шрамов. Это лазерная терапия, химические пилинги, специальные инъекции.

Эксперт добавила, что от шрамов можно избавиться посредством хирургического удаления, однако его применяют в тех случаях, когда рубец сильно мешает, ограничивает подвижность или вызывает значительный дискомфорт. Таким образом, операция является крайней мерой, а не единственным решением. Вопреки распространенному мнению, применение кислот является одним из эффективных методов борьбы со шрамами.

По ее мнению, также старые рубцы можно сделать значительно менее заметными, просто устранения понадобится больше времени.

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