Эксперт ВОЗ Демин заявил, что решение о выдаче больничных листов на короткий срок является экспериментом

Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года. По словам эксперта ВОЗ Андрея Демина, тот факт, что для тех, кто болеет четыре или более раз за полгода, листок нетрудоспособности станут выдавать на срок до трех календарных дней, является пробным экспериментом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в связи с этим важно было провести данный эксперимент в нескольких субъектах РФ, а не по всей стране.

По мнению эксперта, четыре раза за полгода является в целом маленьким сроком, поскольку это маловероятно те люди, которые имитируют заболевания. В этом случае, естественно, появляется дополнительная нагрузка, и существует риск того, что они станут избегать оформления больничных листов и просто будут отправлять людей. К тому же нередки и ситуации, когда оформление больничного листа равнозначно заявлению об увольнении.

Ранее россиян предупредили об изменении правил выдачи больничных.