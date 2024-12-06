Россиян предупредили об изменении правил выдачи больничных

С 2025 года в России изменятся правила оформления больничных листов. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на портале нормативных актов.

Нововведения в первую очередь коснутся граждан, которые часто берут больничные. Изменения направлены на то, чтобы выявить причины, по которым пациенты часто обращаются к врачу, и повысить качество медицинской помощи.

Так, гражданам, которые оформляют больничный лист более четырех раз за полгода, его будут выдавать на срок до трех дней. Продлить больничный можно будет только с разрешения врачебной комиссии.

Нововведение не будет касаться случаев, связанных с уходом за больными родственниками, реабилитацией или серьезными заболеваниями.

Напомним, что сейчас врачи выдают больничные на срок до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — на срок до 10 дней. Для того чтобы продлить больничный на более длительный срок, пациент должен пройти врачебную комиссию.

Ранее сообщалось о том, что врачи раскритиковали новые правила лечения пациентов.