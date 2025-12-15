Начавшая рожать женщина случайно спровоцировала массовую драку на борту Air Arabia

Инцидент запустился из-за резкого ухудшения состояния беременной пассажирки — у женщины начались роды. Капитан воздушного судна, оценив ситуацию, принял единственно верное решение об экстренной посадке в аэропорту испанской Пальмы на острове Майорка. Роженице была оперативно оказана медицинская помощь, после чего ее госпитализировали. Рейс задержался на два часа, необходимые для дозаправки и подготовки к новому вылету.

Однако вместо понимания со стороны части пассажиров напряженная обстановка вылилась в агрессию. Когда одна из женщин потребовала у бортпроводника разъяснений о задержке, она получила резкий и грубый ответ: «Сядьте на место». Эта фраза стала спичкой, брошенной в бочку с порохом. Группа из семи мужчин и двух женщин, возмущенная как ситуацией, так и поведением экипажа, устроила настоящий дебош, набросившись на членов летного состава. Капитану пришлось запросить срочную помощь наземных служб безопасности аэропорта. Все девять участников беспорядков были задержаны, им были предъявлены обвинения в создании угрозы безопасности полета. Большинство отпустили под залог, и они покинули страну, но двое оказались в центре для нелегальных мигрантов, а один позже был арестован повторно уже за конфликт у здания суда.

