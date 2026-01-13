Квашеная капуста и вода: врач назвала ключевые продукты после праздников

После продолжительных новогодних застолий организм часто требует не строгой диеты, а грамотного и плавного перезапуска. Резкие ограничения и разгрузочные дни, по мнению диетолога Елены Соломатиной, лишь добавляют стресса и могут привести к обратному эффекту — новому набору веса. Вместо этого эксперт рекомендует стратегию мягкого выхода, которая обманет желудок, привыкший за праздники к большому объему пищи, но наполнит его правильным содержимым. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она уточнила, что ключевой принцип — сохранить привычный объем, но радикально изменить состав тарелки. Основой постпраздничного рациона должны стать овощи, супы, клетчатка и белок. Вместо тяжелых круп на гарнир идеально подойдет квашеная капуста: содержащаяся в ней тартроновая кислота мешает углеводам превращаться в жир, а янтарная — ускоряет обмен веществ. На второе лучше выбирать рыбу или мясо с овощным гарниром.

По мнению медика, если тяга к сладкому остается, не стоит геройствовать и полностью отказываться от десертов. Гораздо эффективнее заменить шоколадку на ломтики банана или мандарина с горьким шоколадом, выбрать финики или безе на стевии. Эти альтернативы удовлетворят потребность во вкусе, но принесут пользу за счет хрома, белка и пребиотиков.

Она резюмировала, что главный итог грамотного возвращения к режиму — не мгновенная стройность, а восстановление метаболического баланса без насилия над собой. Финальный аккорд — внимание к питьевому режиму: часто чувство голода маскирует обычную жажду. Достаточное количество чистой воды помогает отличить одно от другого и дает клеткам энергию, избавляя от ложного желания съесть что-нибудь сладкое.

