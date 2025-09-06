Эксперты рассказали, как избежать отравления домашними заготовками

Роспотребнадзор напомнил россиянам основные правила безопасности при домашнем консервировании и хранении заготовок, пишет РИА Новости . Ведомство подчеркивает: важно использовать только качественные продукты, стерильную тару и проверенные рецепты, иначе заготовки могут стать опасными для здоровья.

В пресс-службе уточнили, что для консервирования следует отбирать целые, без гнили и повреждений плоды, тщательно промывать их под проточной водой, а корнеплоды очищать щеткой. Рабочие поверхности, посуда и инструменты должны содержаться в чистоте, банки — без трещин и сколов, крышки — герметичными и пригодными для укупоривания. Перед использованием тару необходимо стерилизовать, чтобы исключить развитие бактерий, плесени и дрожжей.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять грибным и мясным заготовкам. Для грибов безопаснее использовать заморозку, хранение в холодильнике или сушку. Мясо должно быть только свежим и охлажденным, а его обработку нужно проводить быстро, в прохладном помещении. Важно избегать контакта сырого мяса с готовыми продуктами и хранить заготовки в герметичной упаковке с маркировкой даты.

В Роспотребнадзоре также отметили, что беременным, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет, стоит осторожнее относиться к домашним консервам. При малейших признаках порчи — вздутии крышки, неприятном запахе, помутнении или пенистости — заготовку следует немедленно утилизировать.

Ранее врачи предупредили об опасности укусов насекомых осенью.